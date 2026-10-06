Нобелевскую премию по физике присудили создателю нейтринной обсерватории IceCube

Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Халзену из Университета Висконсина в Мадисоне. Награду он получил за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.

Решение 6 октября объявила Шведская королевская академия наук.

Халзен предложил искать нейтрино во льдах Южного полюса еще в 1988 году. Его идея легла в основу IceCube, где датчики размещены в объеме льда размером около одного кубического километра.

Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом и могут проходить через Землю практически беспрепятственно. Редкие столкновения таких частиц с атомными ядрами вызывают вспышки света, которые фиксируют датчики обсерватории.

IceCube завершили в 2011 году. Вскоре исследователи зарегистрировали первые нейтрино с очень высокой энергией, а спустя несколько лет получили данные о частицах, пришедших далеко из-за пределов Солнечной системы.

Такие нейтрино позволяют изучать процессы в космосе, где частицы получают энергии, намного превышающие возможности земных лабораторий. Они сохраняют направление движения и почти не теряют энергию по пути к Земле, что помогает ученым искать источники их происхождения.

Председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс отметил научное видение и многолетнюю работу Халзена, благодаря которым появился новый инструмент для астрономических исследований.

Фрэнсис Халзен родился в 1944 году в бельгийском Тинене. Докторскую степень получил в 1969 году в Католическом университете Лёвена. Сейчас он работает профессором Университета Висконсина в Мадисоне.

Напомним, размер Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 млн шведских крон - примерно 580 млн тенге.



5 октября 2026 года Нобелевская премия по физиологии или медицине присуждена за метод, который позволяет увидеть, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. Лауреатами стали американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеманн и Георг Нагель «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики».