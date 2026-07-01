Новая Конституция определяет развитие Казахстана на десятилетия вперед — Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что вступившая в силу новая Конституция открывает для страны новый этап модернизации и определяет траекторию развития на десятилетия вперед. Об этом он сказал на заседании Правительства, посвященном вопросам реализации Основного закона, передает BAQ.kz.

По словам главы Кабмина, принятие новой Конституции стало свидетельством широкой поддержки гражданами проводимых в стране реформ.

"Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан – документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Принятие Основного закона является свидетельством широкой поддержки гражданами нового этапа модернизации страны под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что новая Конституция создает прочную институциональную основу для дальнейшего развития государства.

"Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития, которое измеряется не только экономическими показателями. Президент подчеркивает, что нам необходимо не догонять глобальные изменения, а становиться активным участником формирования новой экономической реальности. Именно этим задачам подчинены проводимые реформы, в основе которых – Новая Конституция", – сказал он.

Бектенов также подчеркнул, что в Казахстане уже началась глубокая перезагрузка государственных и общественных институтов.

По его словам, проводимые преобразования направлены на сохранение общественной стабильности, повышение благосостояния граждан, укрепление принципа "Закон и Порядок" и формирование нового поколения казахстанцев.

"Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа "Закон и Порядок", а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев", – отметил Премьер-министр.

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