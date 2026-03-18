Новая Конституция поддерживает «Таза Қазақстан» – Бектенов
В Основном законе закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе.
Сегодня 2026, 11:14
Фото: gov.kz
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что новая Конституция Республики Казахстан закрепляет нормы об охране окружающей среды и формирует экологическую ответственность как базовый конституционный принцип, поддерживающий инициативу Президента «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.
«Конституционально закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе. Их реализация направлена на поддержку инициативы Президента „Таза Қазақстан“ по улучшению экологической ситуации и формированию экологической культуры населения. Экологическая ответственность становится базовым конституционным принципом с реальными правовыми обязательствами», – отметил Премьер-министр.
Министерству экологии и природных ресурсов поручено до 1 апреля внести в Парламент соответствующие поправки в Экологический кодекс для практического закрепления новых норм.
Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал срок по реформе финансирования медицины.
