На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что новая Конституция Республики Казахстан закрепляет нормы об охране окружающей среды и формирует экологическую ответственность как базовый конституционный принцип, поддерживающий инициативу Президента «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.

«Конституционально закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе. Их реализация направлена на поддержку инициативы Президента „Таза Қазақстан“ по улучшению экологической ситуации и формированию экологической культуры населения. Экологическая ответственность становится базовым конституционным принципом с реальными правовыми обязательствами», – отметил Премьер-министр.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено до 1 апреля внести в Парламент соответствующие поправки в Экологический кодекс для практического закрепления новых норм.

