Депутат раскритиковал идею внезапных проверок фермеров и аграриев

В ходе обсуждения законопроекта по экологическим вопросам в Мажилисе возникла дискуссия вокруг предложения предоставить экологическим инспекторам право проводить проверки без предварительного уведомления прокуратуры, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.

По его словам, рабочая группа поддержала внесение соответствующей поправки в Экологический кодекс. Однако данная норма не получила поддержки со стороны Правительства.

Депутат отметил, что предлагаемое изменение может создать риски для защиты прав предпринимателей.

"Государственный экологический контроль ранее был выведен из Предпринимательского кодекса и перенесен в Экологический кодекс. Это ослабило механизмы защиты предпринимателей. А разрешение проводить проверки без уведомления прокуратуры еще больше усугубит ситуацию", - заявил Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что данная норма противоречит требованиям Предпринимательского кодекса Казахстана в части внеплановых проверок.

По мнению депутата, новая поправка может создать правовую коллизию и нарушить единый порядок в сфере контроля и надзора.

Кроме того, Ходжаназаров указал на возможные коррупционные риски.

По его словам, в первую очередь от подобных проверок могут пострадать фермеры и сельхозтоваропроизводители.

"Даже такие случаи, как гибель сайгаков, химическая обработка против саранчи или несвоевременный вывоз навоза, могут стать поводом для внеплановой проверки. Недобросовестные лица и псевдоблогеры могут превратить это в инструмент шантажа", - сказал депутат.

Айдарбек Ходжаназаров сообщил, что Аграрный комитет не поддерживает данную поправку.

В этой связи комитет предлагает рабочей группе пересмотреть норму.

По предложению депутатов, внеплановые экологические проверки должны проводиться либо с обязательной санкцией прокуратуры, либо с предварительным уведомлением.

"Конституционный принцип защиты прав субъектов предпринимательства должен быть полностью сохранен", - подчеркнул Ходжаназаров.

