Смена поколений и кадровые проблемы: что происходит со сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу в четырёх матчах Лиги наций набрала два очка. Подопечные Джона ван ’т Схипа дважды сыграли вничью с Фарерскими островами – 1:1 в гостях и 2:2 дома, а также уступили Словакии в гостях и Молдове дома с одинаковым счётом 1:2.

Такие результаты вызвали разочарование у болельщиков, которые рассчитывали, что с приходом нидерландского специалиста результаты сборной как минимум не ухудшатся.

В чём причины неудачного старта и чего ждать от команды дальше? Корреспондент BAQ.KZ обсудила это с экспертами.

Состав команды

Спортивный журналист Нуркен Мирзагалиев считает, что в сборную вызвали практически всех сильнейших футболистов, которые были доступны тренерскому штабу.

«Единственное, у меня был вопрос по молодым игрокам. Понятно, что это в какой-то степени безвыходная ситуация: футболисты атакующей группы – Самородов, Сатпаев, Чесноков – были травмированы, поэтому привлечение молодёжи, наверное, стало вынужденной мерой. Тем не менее, думаю, эти матчи показали, что Азамату Туякбаеву и Жасулану Амиру пока тяжело на уровне национальной сборной. Мне кажется, этим ребятам ещё нужно поиграть за молодёжную сборную, набраться опыта, стать её лидерами. Многие футболисты, которые сейчас выступают за национальную команду, как раз прошли этот путь через молодёжку», – говорит эксперт.

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов также считает, что на игре команды сказалось отсутствие нескольких ключевых футболистов атакующей группы.

«К сожалению, не хватало наших футболистов, выступающих за зарубежные клубы. Если бы они были в составе, думаю, мы набрали бы больше очков», – говорит Есмагамбетов.

Что не сработало в тактике

Булат Есмагамбетов считает, что одно из главных отличий тактики Джона ван ’т Схипа от подходов предыдущих тренеров заключается в функциях игроков на поле.

Он напоминает, что в Нидерландах футболистов с детства приучают к схеме 4–3–3. Однако для сборной Казахстана, по его мнению, главной проблемой при такой системе стала центральная зона.

Даже возвращение игроков, выступающих за границей, не решило бы полностью нехватку футболистов, способных отбирать мяч и начинать атаки.

«Сам тренер тоже отмечал эту проблему. Ещё после первого матча я говорил о важности решения позиции в центральной зоне. Но он её не решил. К сожалению, не было тех игроков, которые могли бы сыграть по этой схеме», – говорит эксперт.

Нуркен Мирзагалиев отмечает ещё одно изменение: при новом тренере сборная перешла от схемы с тремя центральными защитниками к двум.

По его мнению, такая модель требует от защитников высокой физической готовности, мобильности и хорошего тактического понимания игры.

На выбор схемы повлияло и отсутствие игроков на отдельных позициях. Особенно заметной, по мнению Мирзагалиева, стала нехватка опорных полузащитников.

«Особенно тяжело было, когда не играл Исламбек Куат. Получается, что у нас на всю сборную один опорный полузащитник, ориентированный на отбор мяча. В некоторых матчах на этой позиции играл Караман, но, на мой взгляд, это не его позиция. Караман – больше атакующий игрок. Печально, что у нас в стране нет необходимого количества опорных полузащитников, способных усилить национальную сборную. Ребята есть, но, насколько я понимаю, по мнению тренерского штаба, они сейчас не готовы помогать команде», – сказал эксперт.

Смена поколений тоже влияет на результат

Нуркен Мирзагалиев считает одной из главных причин нестабильной игры сборной смену поколений.

По его мнению, нынешним футболистам пока не хватает международного опыта и класса. Более объективно оценивать обновлённую команду, считает эксперт, можно будет через два-три года, когда игроки получат больше практики и сыграются.

«Вы знаете, ещё после периода, когда сборную тренировал Магомед Адиев, я не раз говорил коллегам, что нашу команду ждёт смена поколений: состав будет обновляться, и в такой период результаты могут быть нестабильными. На мой взгляд, обновление состава — главная причина. Ребятам, которые сейчас играют, ещё не хватает международного опыта и немного класса. Всё это придёт со временем».

Ещё одним фактором Мирзагалиев называет недостаток времени у Джона ван ’т Схипа для знакомства с казахстанскими футболистами, местным чемпионатом и особенностями команды.

До начала матчей Лиги наций у тренера был всего месяц на подготовку и сбор информации.

Нужно ли казахстанским футболистам чаще уезжать за границу

Булат Есмагамбетов также связывает нынешние результаты с отсутствием Зайнутдинова, Чеснокова, Сатпаева и Самородова.

При этом он высоко оценивает игру Нуралы Алипа, который провёл все четыре матча без замен.

По мнению эксперта, выступления за «Зенит» помогают защитнику сохранять высокий уровень благодаря постоянной конкуренции и более интенсивной игровой среде.

Есмагамбетов считает, что чем больше казахстанских футболистов будут выступать за зарубежные клубы, тем сильнее это может сказаться на национальной сборной.

В качестве примера он вспоминает один из наиболее успешных периодов команды в Лиге наций, когда значительная часть игроков имела опыт выступлений за пределами Казахстана.

«Когда мы хорошо выступали в Лиге наций, больше половины ребят играли за рубежом. Поэтому команда и выстрелила. Сейчас ситуация такая: наши футболисты, выступающие в чемпионате Казахстана, не прибавили в мастерстве. Уровень чемпионата немного снизился, и у некоторых игроков идёт спад. Почему? Наверное, в том числе из-за слабого уровня легионеров, которые сюда приезжают», — говорит эксперт.

По его мнению, качество иностранцев в чемпионате Казахстана влияет и на развитие местных футболистов, и на результаты клубов в еврокубках. В итоге это отражается и на уровне национальной команды.

Какую роль играет тренерский штаб

В тренерский штаб сборной Казахстана, помимо главного тренера, входят Нурбол Жумаскалиев, Елдос Ахметов, Юрий Новиков, Вадим Боровский и Тимур Кусаинов.

Булат Есмагамбетов обращает внимание на то, что ван ’т Схип пришёл в сборную без собственного помощника.

«Меня удивило, что ван ’т Схип пришёл в команду без своего помощника. Хотя бы одного, с которым можно было бы советоваться и вместе смотреть игроков. Скорее всего, те специалисты, которые входят в тренерский штаб, подсказывали ему, кто раньше приглашался в сборную и как себя проявлял. Вероятно, игроков вызывали по их рекомендациям. Не думаю, что главный тренер за месяц успел лично узнать всех футболистов. Обычно помощники представляют главному тренеру игроков и дают по ним анализ. Поэтому, скорее всего, они рекомендовали ему тех или иных футболистов», — сказал эксперт.

Нуркен Мирзагалиев также считает влияние ассистентов естественной частью работы тренерского штаба.

«Думаю, что помощники однозначно влияют, потому что главный тренер всегда с ними советуется. Он также консультируется с врачом команды, чтобы знать текущее состояние ребят, и с тренером по физподготовке. Когда выбирают вратаря, учитывают мнение тренера по вратарям. В большинстве случаев так происходит не только в нашей сборной, но и в других командах. Думаю, в нашей сборной происходит так же: Юрий Новиков подсказывает главному тренеру, кого лучше выпустить на позиции вратаря. Думаю, ван ’т Схип в любом случае советовался и с Елдосом Ахметовым, и с Нурболом Жумаскалиевым. Это опытные специалисты, которые сами играли за национальную сборную, знают команду и наших футболистов, поэтому могут помочь сделать правильный выбор», — сказал эксперт.