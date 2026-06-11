Новое обвинение предъявили 12 сотрудникам КУИС в Акмолинской области

Уголовное дело в отношении 12 сотрудников уголовно-исполнительной системы будет рассматриваться в Атбасарском районном суде. Такое решение оставила в силе судебная коллегия Акмолинского областного суда.

Ранее специализированный межрайонный уголовный суд региона удовлетворил ходатайство прокурора о передаче дела по подсудности. Основанием для этого стало предъявление нового обвинения фигурантам.

В ходе судебного разбирательства прокурор представил новый обвинительный акт. Согласно документу, 12 подсудимым вменяется превышение власти или должностных полномочий по части 1 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд установил, что данное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести и не требует рассмотрения с участием присяжных заседателей. Кроме того, предполагаемое преступление было совершено на территории учреждения КУИС в Атбасаре.

С учетом этих обстоятельств материалы дела направлены в Атбасарский районный суд для рассмотрения по существу.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее присяжные оправдали 12 сотрудников КУИС по делу о пытках в Атбасаре.

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