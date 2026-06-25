В Астане врачи провели уникальную операцию и спасли новорожденного с гигантской опухолью, вес которой превышал половину массы его тела.
Малыша доставили в столицу из региона по линии санитарной авиации. Ребенку в экстренном порядке провели сложное хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили опухоль весом 2,15 килограмма. Об этом сообщил детский и неонатальный хирург Нурхат Мухаметкалиев.
По словам врача, операция прошла без осложнений. При этом сам новорождённый весил всего 4 килограммов, тогда как опухоль составляла почти 60% массы его тела.
Ранее гигантское новообразование на шее удалили в Алматы.