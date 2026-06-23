Опухоль росла 10 лет: гигантское новообразование на шее удалили в Алматы
Врачи провели сложнейшую операцию.
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В Алматинской области врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Алматинской многопрофильной клинической больницы провели сложную операцию по удалению гигантского новообразования подчелюстной области.
Как сообщают, в Алматинской многопрофильной клинической больнице, пациентка более 10 лет жила с опухолью.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боли, затруднённое дыхание, нарушения сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.
Операцию выполнила бригада хирургов в составе Марата Искакова, Найли Байшековой, Мухаммеда Искакова и Асылбека Гинаятова. В ходе вмешательства было удалено новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой.
Несмотря на сложность случая, операция прошла успешно, без осложнений и повреждения жизненно важных структур. После хирургического вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание.
Отмечается, что все медицинские услуги были оказаны в рамках обязательного социального медицинского страхования.
Врачи подчёркивают, что длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьёзным последствиям. Специалисты рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении любых новообразований в области головы и шеи.
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