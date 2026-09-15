Новую базу для авиатоплива JET A-1 построят под Туркестаном

В Сауранском районе Туркестанской области планируют построить крупную базу хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов. Стоимость проекта составляет 19 млрд тенге.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обсудил реализацию проекта с первым заместителем директора ТОО «КазМунайГаз-Аэро» Ерланом Ахмолдиным.

Новая база появится в Орангайском сельском округе. Ее общая мощность хранения составит до 19 тысяч кубометров, из которых 12 тысяч кубометров будут предназначены для авиационного топлива марок ТС-1, РТ и JET A-1.

Строительство начнут в 2027 году

Региональный координационный совет уже одобрил выделение земельного участка площадью 10,93 гектара. Сейчас разрабатывается землеустроительный проект.

Начать строительство планируют в первом квартале 2027 года.

После запуска объекта будет создано 50 рабочих мест.

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