Новую базу для авиатоплива JET A-1 построят под Туркестаном
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В Сауранском районе Туркестанской области планируют построить крупную базу хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов. Стоимость проекта составляет 19 млрд тенге.
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обсудил реализацию проекта с первым заместителем директора ТОО «КазМунайГаз-Аэро» Ерланом Ахмолдиным.
Новая база появится в Орангайском сельском округе. Ее общая мощность хранения составит до 19 тысяч кубометров, из которых 12 тысяч кубометров будут предназначены для авиационного топлива марок ТС-1, РТ и JET A-1.
Строительство начнут в 2027 году
Региональный координационный совет уже одобрил выделение земельного участка площадью 10,93 гектара. Сейчас разрабатывается землеустроительный проект.
Начать строительство планируют в первом квартале 2027 года.
После запуска объекта будет создано 50 рабочих мест.
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