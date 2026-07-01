Новую Концепцию развития межэтнических отношений разрабатывают в Казахстане

В Казахстане на законодательном уровне определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

Она отметила, что в соответствии с Конституционным законом "О Қазақстан Халық Кеңесі" Закон "Об Ассамблее народа Казахстана" утратил силу.

В этой связи был подписан Указ Президента о создании Секретариата "Қазақстан Халық Кеңесі".

Кроме того, разработан пакет ряда законодательных поправок. В его рамках впервые на законодательном уровне закрепляется понятие "этнокультурные объединения", а также определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования.

"Вместе с тем, в связи с завершением исторической миссии Ассамблеи народа Казахстана, разрабатывается новая Концепция развития межэтнических отношений и общественного согласия", – сообщила Аида Балаева.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане готовят изменения в законодательство о браке и семье.