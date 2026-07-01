В Казахстане готовят изменения в законодательство о браке и семье
Минкультуры разрабатывает законопроект с участием экспертов, госорганов и общественных организаций
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В Казахстане планируют усовершенствовать законодательство в сфере брака и семьи. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, необходимость изменений обусловлена положениями новой Конституции, которая вступила в силу 1 июля.
"В Конституции четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. В этой связи Министерством культуры и информации ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи", – сказала Балаева.
Министр сообщила, что для подготовки изменений уже создана специальная межведомственная рабочая группа.
"С этой целью создана межведомственная рабочая группа с участием представителей государственных органов, научного и экспертного сообщества, членов Национальной комиссии, а также неправительственных организаций. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект", – отметила вице-премьер.
Какие именно нормы планируется изменить, пока не уточняется. После завершения подготовки документ будет внесен на рассмотрение в установленном законодательством порядке.
С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Ранее заместитель Премьер-министра Аида Балаева сообщила, что для приведения законодательства в соответствие с новым Основным законом разрабатываются поправки еще в 18 законов, в том числе касающихся культуры, информации, деятельности религиозных организаций, мирных собраний, волонтерства, благотворительности и других сфер.
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