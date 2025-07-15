С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет, сообщил на заседании Правительства заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики. Проект республиканского бюджета и трансферты общего характера на 2026-2028 годы будут в комплексе сформированы с учетом нового бюджетного и налогового законодательства", - отметил Жумангарин.

Ранее в Правительстве сообщили, что инвестиции в основной капитал выросли почти на 20 процентов.