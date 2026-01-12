В Департаменте полиции города Шымкент подтвердили информацию об убийстве девушки. По сведениям правоохранительных органов, 11 января в Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, передаёт BAQ.KZ.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в ДП города Шымкента.

По информации правоохранительных органов, личность подозреваемого установлена. По предварительным данным, он ранее был знаком с погибшей.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит. Также правоохранительные органы призвали граждан воздерживаться от распространения неподтверждённой информации и доверять только официальным источникам.