Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
В Департаменте полиции города Шымкент подтвердили информацию об убийстве девушки. По сведениям правоохранительных органов, 11 января в Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, передаёт BAQ.KZ.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в ДП города Шымкента.
По информации правоохранительных органов, личность подозреваемого установлена. По предварительным данным, он ранее был знаком с погибшей.
В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит. Также правоохранительные органы призвали граждан воздерживаться от распространения неподтверждённой информации и доверять только официальным источникам.
