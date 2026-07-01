Новые правила для онлайн-покупок не вступили в силу: что произошло

Введение новых таможенных правил для товаров электронной торговли в странах ЕАЭС отложено. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Ранее планировалось, что обновленные нормы вступят в силу с 1 июля 2026 года. Эта дата была определена в рамках поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего готовность всех стран – участниц ЕАЭС к переходу на новые правила.

Однако, как пояснили в КГД, одно из государств – членов Евразийского экономического союза пока не завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС.

В связи с этим единые правила не могут одновременно вступить в силу на территории всех стран Союза, поэтому их введение решено перенести.

"О новой дате вступления в силу будет сообщено дополнительно после завершения всеми государствами - членами необходимых внутригосударственных процедур и принятия соответствующего решения", – сообщили в ведомстве.

В Комитете государственных доходов призвали участников внешнеэкономической деятельности, операторов электронной торговли и других заинтересованных лиц учитывать перенос сроков при планировании своей работы.