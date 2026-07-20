Новые производства и инфраструктура: какие объекты запустили в регионах Казахстана

В Казахстане продолжается реализация проектов по диверсификации экономики, развитию промышленности, логистики и социальной инфраструктуры. За прошедшую неделю в нескольких регионах страны запущены новые производства, логистические комплексы, спортивные объекты и международный авиамаршрут, передает BAQ.KZ.

Завод металлоконструкций открыли в Алматинской области

В Карасайском районе начал работу производственный комплекс Almaty W.S. стоимостью 4,7 млрд тенге. Предприятие ежегодно сможет выпускать 10 тыс. тонн металлоконструкций и 300 тыс. кубометров товарного бетона, а также сэндвич-панели, модульные здания, профнастил, цементные блоки, окна и двери.

На предприятии уже создано 80 рабочих мест. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также готовится к экспорту в Кыргызстан и Узбекистан.

Современный логистический хаб в Алматы

В селе Кокозек Карасайского района введена в эксплуатацию первая очередь логистического комплекса Mercury Logistics Solutions.

В рамках первого этапа построены объекты площадью 44 тыс. квадратных метров, объем инвестиций составил 20 млрд тенге, а общая стоимость проекта достигнет 70 млрд тенге.

Комплекс будет предоставлять полный спектр 3PL-услуг – от хранения и сортировки товаров до доставки на маркетплейсы и клиентам. После завершения строительства здесь создадут 1200 рабочих мест, из которых 135 уже открыты.

Сухое верблюжье молоко в Аральске

В Кызылординской области заработал завод компании «Казах Кэмел» по производству сухого порошка из верблюжьего молока.

Стоимость проекта составила 3 млрд тенге, включая 1,8 млрд тенге льготного финансирования через Фонд развития промышленности.

Мощность предприятия – 400 тонн продукции в год. Ежедневно завод сможет перерабатывать до 20 тысяч литров молока, закупаемого у местных фермеров. На производстве создано 23 рабочих места, а продукцию планируется экспортировать в Китай по долгосрочному контракту.

Завод пищевой соли в Аральске

Еще одним новым производством в регионе стал завод по выпуску пищевой соли высшего сорта.

Инвестиции в проект составили 1,8 млрд тенге. Предприятие сможет производить 40 тыс. тонн соли в год, обеспечивая внутренний рынок и экспортные поставки в соседние государства.

На заводе создано 20 постоянных рабочих мест.

В Туркестанской области начали выпускать ламинат

На территории специальной экономической зоны Turan запущено производство ламината стоимостью 5 млрд тенге.

На первом этапе предприятие будет выпускать 840 тыс. квадратных метров продукции в год и обеспечит работой 65 человек.

После запуска второй очереди мощность увеличится почти втрое – до 2,4 млн квадратных метров, а число сотрудников возрастет до 150.

Новый спорткомплекс в Актюбинской области

В Алгинском районе введен в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3 тыс. квадратных метров.

В состав объекта вошли плавательный бассейн, футбольное поле и спортивные залы. Комплекс сможет принимать до 150 посетителей в сутки и станет новой площадкой для занятий детей и молодежи.

Казахстан расширил авиасообщение с Грузией

Министерство транспорта продолжает расширять международную маршрутную сеть.

С 14 июля авиакомпания FlyArystan начала выполнять прямые рейсы по маршруту Атырау – Батуми. Полеты осуществляются один раз в неделю на самолетах Airbus A320.

Ожидается, что новый маршрут будет способствовать развитию туризма и деловых связей между Казахстаном и Грузией.

Развитие новых производств и инфраструктурных объектов реализуется в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, импортозамещению, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионах.