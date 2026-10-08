Камеры должны хранить записи 30 дней: что изменил новый стандарт в Казахстане

С 1 сентября в Казахстане действует новый национальный стандарт для систем видеонаблюдения. Он устанавливает требования к качеству изображения, хранению записей и работе оборудования. При этом менять все уже установленные камеры сразу не нужно, сообщили в Министерстве торговли и интеграции в ответ на запрос BAQ.KZ.

Какими должны быть камеры

Стандарт устанавливает минимальные технические требования к камерам, их установке и размещению.

Для основного видеопотока предусмотрено разрешение не ниже 1920 × 1080 пикселей и частота не менее 25 кадров в секунду.

Система должна непрерывно записывать видео и хранить его не менее 30 суток. Также предусмотрены защита передаваемых данных, совместимость оборудования и резервное питание.

Камеры разделены по назначению. Одни используются для общего обзора территории и помещений, другие – для обнаружения и идентификации людей, распознавания автомобильных номеров. Отдельно предусмотрены управляемые камеры.

Также стандарт допускает использование видеоаналитики – например, для поиска нужных событий в архиве или фиксации инцидентов.

Где предусмотрено видеонаблюдение

Стандарт касается систем видеонаблюдения, которые предусматриваются при проектировании, строительстве и реконструкции объектов.

В приложении к документу указаны многоквартирные дома, организации образования, отдельные медучреждения, магазины, торговые и бизнес-центры, административные здания, транспортные и спортивные объекты.

При этом речь не идет о камерах во всех помещениях подряд.

Например, в жилых домах видеонаблюдение предусматривается на въездах и выездах парковок, у входов и выходов, в фойе, общих коридорах и лифтовых зонах.

В школах и других организациях образования – у входов, эвакуационных выходов, на площадках перед ними, а также в вестибюлях и фойе.

Но сам факт того, что объект указан в приложении к стандарту, еще не означает, что его автоматически обязаны оборудовать камерами или подключать к Национальной системе видеомониторинга.

«Для вывода об обязательности применения стандарта к конкретному объекту необходимо установить соответствующее нормативное основание», – пояснили в министерстве.

Нужно ли менять старые камеры

Нет единого требования заменить все действующие камеры к определенной дате.

В министерстве пояснили, что необходимость модернизации зависит от характеристик конкретной системы и требований, которые действуют для объекта.

Если привести оборудование в соответствие можно настройкой или изменением расположения камер, полностью менять систему не требуется.

Отдельные требования действуют для объектов, которые должны подключаться к Национальной системе видеомониторинга. В таком случае необходимо выполнить технические условия подключения.

Их проверяет технический оператор. Если система соответствует требованиям, ее подключают. Если нет – владельцу указывают на недостатки и дают срок на их устранение.

Будут ли штрафовать

Сам национальный стандарт не устанавливает штрафы, единый порядок проверок или правила финансирования модернизации камер.

В министерстве подчеркнули, что одной ссылки на стандарт недостаточно, чтобы привлечь человека или организацию к административной ответственности.

То же касается расходов на замену или обновление оборудования: сам документ не определяет, кто и за чей счет должен проводить модернизацию.

Ожидается, что единые требования помогут улучшить качество видеозаписей и их сохранность. Оценить реальный эффект можно будет после того, как стандарт некоторое время проработает на практике.

Ранее в акимате Астаны сообщили, что более 60 тыс. камер видеонаблюдения в городе подключены к единой городской платформе. Искусственный интеллект помогает выявлять пожары, драки, скопления людей и другие нештатные ситуации.