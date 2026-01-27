Новым министром труда и соцзащиты стал Аскарбек Ертаев
Указом Главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Ранее он занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
Родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".
Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.
В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.
В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.
2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.
2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.
2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
Напомним, Светлана Жакупова была освобождена от должности министра труда и соцзащиты РК.
