Указом Главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Ранее он занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР".

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе.

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

2024-2025 гг. – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, Светлана Жакупова была освобождена от должности министра труда и соцзащиты РК.