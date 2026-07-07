Новый маршрут КТЖ позволит быстрее доставлять казахстанское зерно в Китай
Регулярный сервис свяжет Китай, Казахстан и Московский транспортный узел.
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АО "KTZ Express", дочерняя компания АО "НК "Қазақстан темір жолы", запустило новый регулярный контейнерный сервис по маршруту Китай – Казахстан – Россия – Казахстан – Китай, передает BAQ.KZ.
Новый логистический маршрут позволит увеличить экспорт казахстанского зерна в Китай, повысить эффективность использования контейнеров и нарастить объемы транзитных перевозок через территорию Казахстана.
Проект реализован в ответ на растущий спрос на перевозки между Китаем и Россией, а также на экспорт зерновой продукции из Казахстана в Китай.
По новой схеме контейнерные поезда с грузами следуют из Китая через Казахстан в Московский транспортный узел. После разгрузки контейнеры направляются на север Казахстана, где их загружают зерном для последующей отправки в Китай.
Средний срок полного кругового рейса составляет около 20 суток. KTZ Express обеспечивает комплексное сопровождение перевозок, включая предоставление контейнеров и координацию логистики на всем маршруте.
С апреля по июнь 2026 года в рамках нового сервиса уже отправлено 13 контейнерных поездов, что составляет 1 600 двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ).
В компании отметили, что новый маршрут позволит сократить количество порожних контейнеров, повысить эффективность использования подвижного состава, поддержать экспорт отечественного зерна и увеличить грузопоток по Северному транспортному коридору.
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