Новый похоронный метод узаконили в Германии

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн стала первой в Германии, где на законодательном уровне закрепили новую форму захоронения – так называемое "возвратное предание земле".

Решение было принято земельным парламентом в Киле и включено в закон о похоронном деле как третья официальная форма наряду с традиционным погребением и кремацией. Инициатива была поддержана всеми парламентскими фракциями и ранее прошла многолетние научные испытания, начавшиеся в 2022 году. Теперь регион стал первым в стране, где новый метод получил официальный статус.

Как проходит процедура

При "возвратном предании земле" тело помещается в специальный герметичный контейнер – "кокон", заполненный смесью сена, соломы и других растительных материалов. В контролируемых условиях и при доступе кислорода запускается естественный процесс разложения с участием микроорганизмов.

В процессе контейнер периодически перемещается, а температура внутри регулируется. Примерно через 40 дней тело превращается в почвоподобную массу. После этого оставшиеся костные фрагменты измельчаются и захораниваются на кладбище в биоразлагаемой форме. Процедура проходит без использования традиционного гроба.

Экологический аспект и стоимость

Сторонники метода отмечают его экологичность: отсутствие кремации снижает выбросы CO₂, а в почву не попадают синтетические материалы. По данным разработчиков, процесс соответствует естественному циклу разложения.

Стоимость процедуры начинается примерно от 4250 евро и может варьироваться в зависимости от места и формата церемонии. По оценкам экспертов, она сопоставима с традиционным захоронением, но дороже кремации.

Новую форму захоронения поддержали крупнейшие христианские церкви региона, назвав её допустимой и достойной формой прощания. В то же время часть критиков выражает этические сомнения, считая процесс непривычным для традиционного понимания похорон.

Несмотря на это, интерес к новому методу растёт и в других регионах Германии. Пока "возвратное предание земле" официально разрешено только в Шлезвиг-Гольштейне, однако его могут рассмотреть и другие федеральные земли в будущем.

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