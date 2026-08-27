Новый сборник Главы государства: известные деятели высоко оценили книгу

Общественные деятели поделились своими мнениями о новой книге Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» и опубликовали их на своих страницах в социальных сетях, передает корреспондент BAQ.KZ.

Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев рассказал о главной цели издания книги и ее идейном содержании.

По его словам, при составлении сборника стало очевидно, что взгляды человека, которому в сложный для страны период было доверено руководство государством, на вопросы качества общества и нации сформировались еще десятки лет назад.

«Внимательный читатель, тщательно ознакомившись с высказываниями Главы государства разных лет, сгруппированными в книге по различным тематическим направлениям, сам сможет в этом убедиться. Наша цель – словами самого Касым-Жомарта Токаева, который, как говорил Хаким Абай, в судьбоносный период взял на себя бремя государственного управления, обосновать суть проводимой им политики – его президентскую миссию», – отметил помощник Президента.

В свою очередь писатель, заслуженный деятель Казахстана Мади Айымбетов оценил это произведение как книгу, которая увлекает читателя своей искренностью.

По его словам, труд написан не в привычном для политических текстов пространном стиле, а в форме искреннего разговора с народом.

«Книга нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» – произведение, позволяющее почувствовать новое дыхание жизни страны в предстоящие годы. Главная ценность этого труда заключается в том, что в нем раскрыты и всесторонне, четко показаны конкретные фундаментальные пути развития государства во всех направлениях. Лично я прочитал эту книгу на одном дыхании», – сказал писатель.

Председатель Правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулькенов также отметил, что данный сборник представляет собой совершенно новую идеологию Нового Казахстана. В своей публикации он особо подчеркнул, что собранные в книге отрывки увлекают читателя свежими и искренними мыслями, многие из которых ранее не звучали.

«Книга представляет собой собрание наиболее содержательных мыслей, высказываний и докладов человека, который с юных лет беззаветно любил свою страну, честно служил Родине и стремился воплотить в жизнь свою заветную мечту – превратить Казахстан в справедливое и чистое государство. Концепцию Главы государства «превратить Казахстан в Справедливое, Сильное, Безопасное и Чистое государство» действительно можно назвать новой идеологией, и мы не ошибемся», – написал Мереке Кулькенов.

Поэт и журналист Бауыржан Бабажанулы обратил внимание на структуру сборника, отметив, что он может стать необходимым инструментом для каждого государственного служащего.

«Составители сборника уделили особое внимание тому, чтобы его язык был легким и максимально понятным, а содержание – доступным для любого читателя. Книгу можно прочитать на одном дыхании. В сборнике приведены точные ссылки на то, когда и на каком мероприятии была высказана та или иная мысль. Для тех, кто опирается на слова Президента, это незаменимый «вспомогательный инструмент». На мой взгляд, этот сборник должен стать настольной книгой каждого государственного служащего», – сказал он.

Поэт Маралтай Райымбекулы, в свою очередь, отметил значимость книги как ориентира на будущее, назвав ее «книгой, которая должна занимать почетное место». По его словам, труд не только обобщает современные политические позиции, но и побуждает задуматься о будущем страны.

«Әділетті қоғамға шыншыл сөз» – это не просто книга, подводящая итоги сегодняшних политических установок. Это содержательный сборник, который побуждает задуматься о будущем страны и обращает внимание на ответственность государства и гражданина друг перед другом. В этом и заключается сила слова», – отметил поэт.

Напомним, ранее в Алматы состоялось обсуждение новой книги Президента.