Новый суперкомпьютер планируют запустить в Казахстане
Запуск будет в городе Косшы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане запустят новый суперкомпьютер, сообщил на заседании Правительства председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, передает BAQ.KZ.
Он сообщил, что в этом направлении АО «Казахтелеком» управляет крупнейшей сетью центров обработки данных в стране – это более 1,7 тыс. серверных стоек, 25 МВт мощности, 47% рынка.
В октябре прошлого года в Алматы был запущен суперкомпьютер AI-Farabium с производительностью 1, 5 тыс петафлопс.
Сегодня он занимает 103-е место среди самых производительных суперкомпьютеров в мире, при этом его вычислительная мощность загружена на 100%.
«Также ведется строительство новых центров обработки данных – в ноябре текущего года планируется запуск суперкомпьютера в городе Косшы, который будет в три раза мощнее алматинского центра», - сказал Багдат Мусин.
Кроме того, «Казахтелеком» определен оператором проекта по строительству Долины центров обработки данных в городе Экибастуз.
Ведутся переговоры с более чем 20 гиперскейл-компаниями, сформирован предварительный спрос свыше 100 МВт. Таким образом, компания не только развивает телеком-инфраструктуру, но и формирует прочную основу для масштабного внедрения искусственного интеллекта во всех отраслях экономики.
