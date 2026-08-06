Новый тренер сборной Казахстана может быть представлен уже на этой неделе

Казахстанская федерация футбола (КФФ) близка к назначению нового главного тренера национальной сборной. По информации Telegram-канала «Серый CARDINAL», переговоры с иностранным специалистом находятся на финальной стадии, а официальное представление ожидается до конца недели.

Сообщается, что контракт планируют заключить до завершения текущего отборочного цикла – примерно на четыре месяца. Такой подход позволит федерации спокойно провести более широкий поиск кандидатов зимой, когда многие известные тренеры завершат свои обязательства перед клубами и национальными командами.

Почему контракт будет краткосрочным

По данным источника, КФФ сознательно отказалась от идеи приглашать именитого специалиста на долгосрочной основе уже сейчас. После чемпионата мира большинство ведущих тренеров связаны действующими контрактами, поэтому федерация решила сосредоточиться на ближайших официальных матчах, а стратегическое решение принять позже.

Также сообщается, что в тренерский штаб войдут казахстанские специалисты. Часть нынешнего штаба сохранит свои должности, а к работе привлекут новых отечественных тренеров. При этом наставников из клубов Казахстанской премьер-лиги специально не рассматривали, чтобы не вмешиваться в борьбу за чемпионство и еврокубковые места.

Напомним, сборная Казахстана без главного тренера с 22 июня, после ухода Талгата Байсуфинова.

Что ранее рассказал Скотт Манн

Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн в эксклюзивном интервью BAQ.KZ ранее рассказал, что федерация рассматривает как иностранных, так и казахстанских специалистов. При этом главным критерием станет не гражданство кандидата, а его способность добиваться результата.

По словам Манна, если выбор падет на иностранного тренера, то предпочтение будет отдано специалисту, который уже успешно работал за пределами своей страны и умеет побеждать.

«Нам нужен тренер, который уже добивался успеха и выигрывал трофеи. Такие специалисты знают, что необходимо для достижения результата», – отметил генеральный секретарь КФФ.

Вместе с тем Манн подчеркнул, что федерация не исключает назначения казахстанского специалиста, если он соответствует необходимым требованиям и уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге.

Главная задача – чемпионат Европы

Скотт Манн также обозначил долгосрочную цель национальной команды – выход в финальную часть чемпионата Европы. По его словам, ближайшие матчи Лиги наций станут важнейшим этапом подготовки, а федерация намерена сделать все необходимое, чтобы сборная завершила турнир в числе двух лучших команд своей группы.

Именно поэтому выбор нового главного тренера считается одним из ключевых решений для будущего казахстанского футбола.