Всемирная организация здравоохранения отслеживает новый вариант Covid-19 BA.3.2, получивший название «Цикада». Штамм уже выявлен в 23 странах, включая США и Великобританию, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Новый вариант коронавируса BA.3.2 получил название «Цикада» из-за того, что долгое время оставался незаметным, а затем начал распространяться.

По данным специалистов, он относится к сильно мутировавшим вариантам и отличается от предыдущих штаммов, включая «Омикрон». Сейчас ВОЗ отнесла его к категории «под наблюдением».

Кто заражается чаще

Исследования показывают, что дети могут заражаться этим вариантом чаще, чем взрослые. Учёные объясняют это тем, что иммунитет у детей менее сформирован и хуже распознаёт новый вирус.

Симптомы

На данный момент у «Цикады» нет специфических симптомов. Заболевание протекает так же, как и при других вариантах Covid-19:

•высокая температура

•кашель

•боль в горле

•насморк

•усталость

•головная боль

•ломота в теле

•одышка

•иногда диарея

Особенности штамма и вакцина

Эксперты отмечают, что вирус сильно мутировал, что позволяет ему частично обходить иммунную защиту организма. При этом нет данных, что он вызывает более тяжёлое течение болезни.

Существующие вакцины могут быть менее эффективны против заражения этим вариантом, однако они по-прежнему защищают от тяжёлых форм заболевания.

Стоит ли беспокоиться

По оценке специалистов, новый штамм не представляет повышенной угрозы для общественного здравоохранения.

Тем не менее, в группе риска остаются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.