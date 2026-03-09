Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС, передает BAQ.kz.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее совет экспертов Ирана подтвердил, что 56-летний сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики.

"Список санкций Европейского союза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС. Решения о любых новых мерах принимаются Советом ЕС единогласно всеми 27 государствами-членами", - сообщил Анвар аль-Ануни.

Напомним, накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям.