Новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями – представитель ЕС
Об этом стало известно на брифинге в Брюсселе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС, передает BAQ.kz.
Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее совет экспертов Ирана подтвердил, что 56-летний сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики.
"Список санкций Европейского союза является публичным и доступен для всех. Моджтаба Хаменеи не находится под санкциями ЕС. Решения о любых новых мерах принимаются Советом ЕС единогласно всеми 27 государствами-членами", - сообщил Анвар аль-Ануни.
Напомним, накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) присягнул на верность новому верховному лидеру исламской республики Моджтабе Хаменеи и заявил о готовности следовать его указаниям.
Самое читаемое
- Сборную Казахстана дисквалифицировали на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
- В одной из больниц Алматинской области впервые провели операции по стентированию
- В Атырау нашли тела еще двух членов пропавшей семьи
- Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
- Почти 40 лет на страже здоровья детей: Женщина-педиатр посвятила жизнь медицине