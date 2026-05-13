Новый завод металлургического кокса откроют в Караганде

В Карагандинской области реализуют крупный инвестиционный проект по строительству завода по производству металлургического кокса, передает BAQ.kz.

Соглашение об инвестициях подписали министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления Success Group Цзинь Шэн. Документ одобрен правительством Казахстана.

Проект станет одним из первых углехимических проектов в стране и предусматривает создание современного производственного комплекса полного цикла.

Запуск предприятия будет поэтапным: в 2029 году планируется производить до 500 тыс. тонн кокса, а к 2031 году завод выйдет на полную мощность - до 1 млн тонн в год.

Общий объем инвестиций составит 63,5 млрд тенге. В рамках проекта будет создано до 500 постоянных рабочих мест.

Инвестор также планирует использовать отечественные товары и услуги, а также инвестировать в подготовку и обучение казахстанских специалистов.

Особенностью проекта станет внедрение полного производственного цикла - от добычи угля до производства кокса и генерации электроэнергии.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать современный углехимический кластер, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и усилить экспортный потенциал Казахстана.

