Новый завод за 5 млрд тенге запустят в Казахстане

В Казахстане готовится к запуску завод по производству пищевого желатина, коллагена, пептона и других белковых продуктов. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проект реализует ТОО «Taraz Gelatin». Предприятие строится на участке площадью 8 гектаров. Запустить производство планируют в четвертом квартале 2026 года.

Мощность завода составит до 3 тыс. тонн пищевого желатина и до 1 тыс. тонн пептона, коллагена и других белковых продуктов в год.

Сейчас объект готов примерно на 80%. Основные строительные и монтажные работы уже завершены, технологическое оборудование установлено. На предприятии готовятся к пусконаладочным работам.

Сырьем станут шкуры крупного рогатого скота

Основным сырьем для производства станут шкуры КРС. Компания уже договорилась с мясоперерабатывающими предприятиями в Алматы, Семее, Таразе и Аркалыке о поставках сырья.

По представленным данным, заключены предварительные контракты на поставку 40 тонн шкур крупного рогатого скота.

Переработка животного сырья позволит выпускать из него продукты с более высокой добавленной стоимостью, в том числе желатин и коллаген.

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