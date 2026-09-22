Новый завод за 5 млрд тенге запустят в Казахстане
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В Казахстане готовится к запуску завод по производству пищевого желатина, коллагена, пептона и других белковых продуктов. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Проект реализует ТОО «Taraz Gelatin». Предприятие строится на участке площадью 8 гектаров. Запустить производство планируют в четвертом квартале 2026 года.
Мощность завода составит до 3 тыс. тонн пищевого желатина и до 1 тыс. тонн пептона, коллагена и других белковых продуктов в год.
Сейчас объект готов примерно на 80%. Основные строительные и монтажные работы уже завершены, технологическое оборудование установлено. На предприятии готовятся к пусконаладочным работам.
Сырьем станут шкуры крупного рогатого скота
Основным сырьем для производства станут шкуры КРС. Компания уже договорилась с мясоперерабатывающими предприятиями в Алматы, Семее, Таразе и Аркалыке о поставках сырья.
По представленным данным, заключены предварительные контракты на поставку 40 тонн шкур крупного рогатого скота.
Переработка животного сырья позволит выпускать из него продукты с более высокой добавленной стоимостью, в том числе желатин и коллаген.
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