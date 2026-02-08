Известный стендап-комик Нурлан Сабуров впервые публично высказался после сообщений о проблемах с въездом в Россию. Артист заявил, что ситуацией занимаются юристы, и воздержался от подробных комментариев, передает BAQ.KZ.

Соответствующее обращение Сабуров опубликовал 8 февраля в сторис в Instagram. По его словам, все вопросы будут решаться в правовом поле.

"Не буду комментировать сложившуюся ситуацию. Есть юристы, которые на своём уровне займутся взаимодействием с компетентными органами. Время расставит всё на свои места", — написал комик.

Сабуров также напомнил, что его творческий путь начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге и продолжился в Москве. За годы работы он побывал во многих городах России, где, по его словам, всегда встречал тёплый приём.

Артист подчеркнул, что благодарен стране, в которой смог реализоваться профессионально и сформировать широкую международную аудиторию.

В завершение обращения Сабуров поблагодарил зрителей за поддержку и обратился к представителям СМИ и блогерам с просьбой не вмешиваться в частную жизнь его семьи.

"Отдельная просьба к журналистам, блогерам и СМИ: пожалуйста, проявите уважение к частной жизни моей семьи — жене и детям, родителям и близким. Всем добра", — подчеркнул он.

Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.