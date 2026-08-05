Нурлыбек Налибаев проверил реализацию крупных проектов в Актюбинской области

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев по поручению главы Правительства посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область. В ходе визита он ознакомился с реализацией инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Во время поездки Налибаев посетил объекты транспортной, промышленной и коммунальной инфраструктуры, строящиеся социальные объекты и цифровые площадки.

Инвестиции и развитие промышленности

На совещании были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, развития промышленности и исполнения поручений Президента.

По итогам встречи первый вице-премьер поручил обеспечить своевременный запуск инвестиционных проектов, активнее привлекать новые производства в специальную экономическую зону «Актобе», а также продолжить финансирование сельского хозяйства и его техническую модернизацию.

Цифровизация и подготовка к зиме

В рамках поездки Нурлыбек Налибаев посетил ситуационный центр «109», где ему представили цифровую платформу, интегрированную с государственными информационными системами.

Кроме того, он ознакомился с планами развития Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК "Казхром"» и проверил подготовку АО «Актобе ТЭЦ» к предстоящему отопительному сезону.

Ответственным лицам поручено завершить ремонтные работы в установленные сроки и обеспечить стабильное прохождение отопительного периода. Согласно плану, подготовка должна завершиться в сентябре.

Новый парк, театр и стадион

Во время визита первому вице-премьеру также представили проекты развития микрорайона Алтын Орда. Здесь планируется строительство музыкально-драматического театра и нового футбольного стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей.

Кроме того, рядом со спортивным дворцом «Коныс» завершается строительство парка отдыха площадью 1,6 гектара. В нем появятся прогулочные и беговые дорожки, спортивные и детские площадки, амфитеатр и зоны отдыха.

Все проекты – на особом контроле

По итогам рабочей поездки Нурлыбек Налибаев поручил обеспечить строгий контроль за реализацией инфраструктурных проектов и качеством строительства всех объектов.

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