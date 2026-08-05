Правительство Казахстана направило 5 млрд тенге из Специального государственного фонда на строительство группового водопровода от Сарыбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области.

Финансирование осуществляется в рамках поручения Главы государства по использованию возвращенных государству незаконно выведенных активов для реализации социально значимых проектов.

Водой обеспечат новые микрорайоны

Новый водопровод предназначен для обеспечения питьевой водой микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 в Актобе, где активно ведется жилищное строительство и растет нагрузка на существующие коммунальные сети.

Сарыбулакское месторождение находится в 56 километрах от областного центра. Проект предусматривает бурение и обустройство 20 артезианских скважин, строительство группового водопровода и прокладку инженерных сетей до жилых массивов. Начать строительные работы планируется уже в этом году.

Запасов воды хватит на 30 лет

После завершения проекта объем подачи воды увеличится до 70 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей Актобе, а также Алгинского и Мугалжарского районов. Из общего объема до 25 тысяч кубометров воды в сутки будет направляться на покрытие потребностей новых микрорайонов областного центра.

По данным Правительства, разведанных запасов Сарыбулакского месторождения достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение 30 лет.

Более 500 проектов за счет возвращенных активов

В Правительстве напомнили, что в 2024–2026 годах за счет средств Специального государственного фонда уже одобрено финансирование более 500 социальных проектов на общую сумму 610 млрд тенге. Большинство из них уже введены в эксплуатацию.

Особое внимание уделяется развитию водной инфраструктуры. На эти цели направлено 267 проектов общей стоимостью 226,5 млрд тенге.

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