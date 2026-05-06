Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, передает BAQ.kz.

Как отмечается в документе, Нурлыбек Машбекович Налибаев освобождён от ранее занимаемой должности.

Другие детали назначения в указе не уточняются.

Ранее эту должность занимал Роман Скляр. Однако 5 мая 2026 года он освобождён от занимаемой должности и назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

О Нурлыбеке Налибаеве

Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Имеет образование экономиста и юриста.

Трудовую деятельность начинал в бизнесе, затем перешёл на государственную службу. В разные годы работал заместителем акима города Кызылорды, возглавлял аппарат акима области.

С 2008 по 2013 годы был акимом Шиелийского района, затем с 2013 по 2021 годы занимал должность акима города Кызылорды.

В 2021 году работал в Канцелярии Премьер-министра, а с 2022 по 2026 годы был акимом Кызылординской области.

С 6 мая 2026 года назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.

