Нурлыбек Налибаев стал первым заместителем премьер-министра
Он освобождён от ранее занимаемой должности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, передает BAQ.kz.
Как отмечается в документе, Нурлыбек Машбекович Налибаев освобождён от ранее занимаемой должности.
Другие детали назначения в указе не уточняются.
Ранее эту должность занимал Роман Скляр. Однако 5 мая 2026 года он освобождён от занимаемой должности и назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.
О Нурлыбеке Налибаеве
Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Имеет образование экономиста и юриста.
Трудовую деятельность начинал в бизнесе, затем перешёл на государственную службу. В разные годы работал заместителем акима города Кызылорды, возглавлял аппарат акима области.
С 2008 по 2013 годы был акимом Шиелийского района, затем с 2013 по 2021 годы занимал должность акима города Кызылорды.
В 2021 году работал в Канцелярии Премьер-министра, а с 2022 по 2026 годы был акимом Кызылординской области.
С 6 мая 2026 года назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.
Читай также: Стало известно о новых задачах Айбека Дадебая