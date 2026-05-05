Нурымбет Сактаганов выехал на место взрыва в Усть-Каменогорске
Ситуация находится под его личным контролем.
Сегодня 2026, 10:34
Фото: instagram.com/shko.akim.official
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что лично выехал на место происшествия предприятия ТОО «Казцинк» в Усть-Каменогорске после поступления информации о взрыве, передает BAQ.kz.
По его данным, в регионе незамедлительно был создан оперативный штаб, координирующий действия всех экстренных служб.
"Ситуация находится на моем личном контроле", – сообщил глава региона.
На месте работают подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Ведётся уточнение информации о пострадавших.
Ранее сообщалось, что на территории предприятия произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент произошёл в цехе пылеулавливания – взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций.
Аварийно-спасательные и разведывательные работы продолжаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.