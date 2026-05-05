Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что лично выехал на место происшествия предприятия ТОО «Казцинк» в Усть-Каменогорске после поступления информации о взрыве, передает BAQ.kz.

По его данным, в регионе незамедлительно был создан оперативный штаб, координирующий действия всех экстренных служб.

"Ситуация находится на моем личном контроле", – сообщил глава региона.

На месте работают подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Ведётся уточнение информации о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на территории предприятия произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент произошёл в цехе пылеулавливания – взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций.

Аварийно-спасательные и разведывательные работы продолжаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.