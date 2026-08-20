После прерванного выступления стендап-комика Галыма Калиакбарова в Астане в социальных сетях возник спор о том, должны ли организаторы подобных мероприятий заранее уведомлять акимат. Ситуацию прокомментировал адвокат Коллегии адвокатов Астаны Айдар Советбеков, передаёт BAQ.KZ.

Уведомление или согласование?

Как сказал юрист, в данном случае речь идёт не о получении разрешения от местных властей, а об уведомлении.

«Процедура носит не разрешительный, то есть согласовательный, а уведомительный характер. Однако это строгая юридическая обязанность, а не право выбора», – пояснил адвокат.

По словам адвоката, при организации зрелищных культурно-массовых мероприятий статья 9-1 Закона РК „О культуре“ предусматривает обязанность организатора направить соответствующую информацию в местный исполнительный орган не позднее чем за 10 календарных дней до проведения

Кроме того, он добавил, что в Законе «О культуре» не существует минимального порога зрителей, при котором уведомление не требуется. Обязанность возникает из самого факта проведения культурно-массового мероприятия.

Он также объяснил разницу между этими понятиями.

«При уведомлении вы официально информируете государственные органы о мероприятии, чтобы они могли обеспечить готовность экстренных служб в случае непредвиденных ситуаций. Согласование означает, что вы просите разрешения на проведение мероприятия, в котором вам могут отказать. В случае со стендапом требуется именно информирование, но оно обязательно», – отметил Айдар Советбеков.

Что меняет частная площадка?

По словам адвоката, проведение концерта в частном заведении само по себе не освобождает организаторов от требований законодательства.

«Проведение концерта в частном баре или клубе не освобождает от соблюдения закона. Как только заведение начинает массово продавать билеты неопределённому кругу лиц, оно становится местом проведения публичного мероприятия, где приоритетом является общественная безопасность», – сказал он.

Могли ли представители акимата остановить концерт?

Комментируя действия представителей акимата, прибывших в заведение, адвокат отметил, что статус частной площадки не исключает действия законодательства.

«Статус частной собственности или арендованной площадки не блокирует действие законов Республики Казахстан. Представители уполномоченных органов имеют право принимать меры для пресечения правонарушений», – пояснил он.

При этом окончательную оценку произошедшему, по словам адвоката, можно дать только после изучения всех обстоятельств.

«Если исходить исключительно из официального комментария властей о том, что уведомление не было подано, то действия представителей акимата и правоохранительных органов находятся в рамках правового поля и выглядят обоснованными. Однако, если организаторы считают действия государственных органов неправомерными, они имеют право их обжаловать в установленном порядке», – отметил Айдар Советбеков.

Напомним, 19 августа выступление Галыма Калиакбарова в заведении Carlin в Астане было прервано. В акимате района Есиль сообщили, что организаторы не направили уведомление за 10 дней до мероприятия.

Что ответили в акимате

«Данная процедура – не формальность, а ключевое условие безопасности граждан. Своевременное уведомление позволяет при необходимости оперативно скоординировать работу экстренных служб для защиты жизни и здоровья посетителей в случае возникновения ЧС», – ответили в пресс-службе акимата.

Кроме того, они добавили, что представители акимата выехали на место, чтобы разъяснить нормы законодательства и порядок обеспечения безопасности гостей.

«Однако организаторы воспрепятствовали доступу сотрудников на территорию заведения. В этой связи с организаторами была проведена профилактическая беседа в Управление полиции района Есиль, где им подробно разъяснили требования закона и возможные риски при проведении несогласованных массовых мероприятий. После завершения беседы организаторы были отпущены», – добавили в акимате.

Ранее стало известно, что выступление стендап-комика Галыма Калиакбарова, запланированное на 21 августа в Алматы, отменили.