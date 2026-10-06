ОАЭ экстрадировали в Казахстан троих разыскиваемых граждан

Делегация Генеральной прокуратуры Республики Казахстан во главе с заместителем Генерального прокурора Асхатом Жұмағали приняла участие в работе 15-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшегося в Объединённых Арабских Эмиратах.

В рамках визита состоялись встречи с министром юстиции и генеральным прокурором ОАЭ. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и экстрадиции разыскиваемых лиц.

В результате достигнутых договорённостей Генеральная прокуратура совместно со Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности, Интерполом Министерства внутренних дел Республики Казахстан и при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ добилась экстрадиции из ОАЭ троих граждан Казахстана. Они были возвращены на родину для привлечения к уголовной ответственности.

Один из экстрадированных разыскивался по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в 2019–2020 годах он совместно с сообщником, обещая содействие в получении земельного участка для строительства международного центра в Астане, путём обмана завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 368 тысяч долларов США.

Второй фигурант разыскивался по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и хулиганстве. В 2021 году в Алматы он, действуя в группе, напал на потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью, после чего открыто похитил личное имущество на сумму свыше 100 тысяч тенге.

Третий подозреваемый, по данным следствия, летом текущего года в Астане похитил у гражданки Китая 24,2 тысячи долларов США. Указанная сумма относится к особо крупному размеру.

После совершения предполагаемых преступлений все трое скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

Впоследствии их местонахождение установили на территории ОАЭ. По запросам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан они были экстрадированы в Казахстан.

В настоящее время все трое водворены в следственный изолятор. Досудебные расследования в отношении них возобновлены.

Читайте также:

В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался

В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг

В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался

В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался

В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался