Объем инвестиций в основной капитал достиг 3,5 трлн тенге
Инвестиционная активность стала главным драйвером экономического роста в начале 2026 года. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 3,5 трлн тенге, увеличившись на 6,4%, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.
Лидерами по привлечению средств стали Жамбылская, Туркестанская и область Ұлытау. По словам первого вице-министра, наибольший приток капитала наблюдается в секторах электроснабжения, связи и сельского хозяйства. Положительная динамика отмечается и во внешней торговле: товарооборот за первые два месяца года вырос на 11,3%, достигнув $21,7 млрд.
«Еженедельно на оперативном штабе по экономическому росту рассматриваются проблемные вопросы конкретных предприятий и пути их решения для увеличения выпуска продукции. В целях обеспечения таргетируемого роста ВВП отраслевым министерствам необходимо обеспечить принятие всех финансовых и нефинансовых мер для достижения целевых параметров развития отраслей», - подчеркнул вице-министр.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что несырьевой сектор подтвердил устойчивость в непростых внешних условиях.
ВВП Казахстана вырос на 3%.
