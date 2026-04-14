Инвестиционная активность стала главным драйвером экономического роста в начале 2026 года. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 3,5 трлн тенге, увеличившись на 6,4%, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

Лидерами по привлечению средств стали Жамбылская, Туркестанская и область Ұлытау. По словам первого вице-министра, наибольший приток капитала наблюдается в секторах электроснабжения, связи и сельского хозяйства. Положительная динамика отмечается и во внешней торговле: товарооборот за первые два месяца года вырос на 11,3%, достигнув $21,7 млрд.

«Еженедельно на оперативном штабе по экономическому росту рассматриваются проблемные вопросы конкретных предприятий и пути их решения для увеличения выпуска продукции. В целях обеспечения таргетируемого роста ВВП отраслевым министерствам необходимо обеспечить принятие всех финансовых и нефинансовых мер для достижения целевых параметров развития отраслей», - подчеркнул вице-министр.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что несырьевой сектор подтвердил устойчивость в непростых внешних условиях.

ВВП Казахстана вырос на 3%.