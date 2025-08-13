Жумангарин рассказал, за счёт чего растёт экономика Казахстана
Металлоизделия, машиностроение и нефтепереработка тянут промышленность вверх.
На пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнений поручений Главы государства по диверсификации экономики, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что в Казахстане проводится большая работа по диверсификации экономики с акцентом на углубленную переработку сырья и развитие смежных отраслей.
Благодаря принимаемым мерам по итогам января-июля текущего года в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,1%.
"Рост достигнут за счет увеличения производства металлических изделий и машиностроения на 14%, продуктов питания на 9,2%, нефтепереработки на 8,6%, продукции химической промышленности на 6%", — проинформировал Серик Жумангарин.
Горнодобывающая промышленность также сохраняет высокие темпы роста-плюс 8,5%. Это связано с увеличением добычи нефти на 11,9%, добычи газа на 14,3% и угля на 10,6%.
Ранее стало известно, что в Казахстане за январь-июль 2025 года объём инвестиций в основной капитал увеличился на 16,1%.
