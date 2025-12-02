Объем закупа казахстанских лекарственных средств достиг 170 млрд тенге
Закуп лекарственных средств вырос на 16% и достиг 170 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.
"В сравнении с прошлым годом объем закупа увеличился на 16% и достиг 170 млрд.тенге", - сказала Альназарова.
Она также отметила, что ведомство планирует выстроить конкурентную среду между производителями казахстанской продукции. Так, если в закупке Единого дистрибьютора доля Казахстанских товаров составляет 30 процентов, то в самозакупе медорганизаций их доля составила менее 10 процентов.
В этой связи предлагается на товары, которые производятся двумя и более казахстанскими производителями применить механизм изъятия из национального режима. Это позволит определенную номенклатуру товаров закупать только у казахстанских производителей.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил Министерству здравохранения обеспечить заключение соглашения с инвесторами для фармацевтической промышленности.
