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Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды

Сегодня, 09:40
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Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", передаёт BAQ.KZ. 

Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. 

В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. 

Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. 

Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иные данные не подлежат разглашению.

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