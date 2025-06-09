Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды
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Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.
Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.
Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Иные данные не подлежат разглашению.