Иран объявил о новых ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива после шестой подряд ночи атак США на иранскую военную инфраструктуру, передает BAQ.KZ.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов, направленных на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.

По данным ведомства, удары были нанесены по острову Кешм и району Бендер-Аббаса, где расположены крупнейший порт Ирана, военно-морские объекты и базы Корпуса стражей исламской революции.

«Американские силы, включая истребители, беспилотники и военные корабли, применили высокоточное оружие, поразив десятки военных целей, включая объекты берегового наблюдения и ПВО, логистическую инфраструктуру и морские объекты», – говорится в заявлении CENTCOM.

Ответ Ирана

Иранские СМИ сообщили, что в результате американских ударов былина юго-востоке страны. Государственное агентство IRNA утверждает, что при ударе по мостам в Бендер-Хамире. .

В ответ Иран заявил о ракетных и беспилотных ударах по американским военным объектам в соседних странах. По информации иранских военных, в ночь на пятницу были атакованы базы США в Бахрейне и Кувейте. Ранее сообщалось также об ударах по американской авиабазе в Иордании.

Очевидцы сообщили о звуках взрывов в столице Катара Дохе. МВД Катара заявило, что один ребенок получил ранения осколками.

Судоходство через Ормузский пролив вновь остановилось

Новая эскалация парализовала движение судов через Ормузский пролив – один из важнейших мировых маршрутов для экспорта нефти и газа. Это уже привело к росту мировых цен на энергоносители.

По данным Reuters, Тегеран вновь ограничил проход через пролив, а США возобновили блокаду иранских портов.

Кроме того, источники агентства сообщили, что Иран может обратиться к союзникам-хуситам в Йемене с просьбой перекрыть еще один стратегически важный морской путь – Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море – если Вашингтон продолжит атаки на иранскую инфраструктуру.

Ранее Иран предупредил Соединенные Штаты о готовности нанести масштабные удары по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае новых атак. Представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» заявил, что Ормузский пролив остается для Тегерана «неприкосновенной красной линией» и Иран не допустит вмешательства США в ситуацию вокруг него.

В Тегеране также заявили, что в случае реализации угроз президента США Дональда Трампа нанести новые удары по иранской инфраструктуре ответ Ирана будет «более интенсивным, более масштабным и более разрушительным», чем ранее. Заявления прозвучали на фоне продолжающегося обмена ударами между двумя странами и обсуждений возможных новых атак на стратегические объекты Ирана.