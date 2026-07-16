«Ответ будет масштабнее»: Иран предупредил Вашингтон о последствиях

Иран предупредил Соединенные Штаты о готовности нанести масштабные удары по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае новых атак. Заявление сделал представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия», подчеркнув, что Ормузский пролив остается для Тегерана «неприкосновенной красной линией», передает BAQ.kz со ссылкой на PressTV.

Представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не допустит вмешательства США в ситуацию вокруг Ормузского пролива.

«Иран ни при каких обстоятельствах не позволит Соединенным Штатам как внерегиональной державе вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. Это неприкосновенная красная линия», – говорится в заявлении.

Военное руководство также предупредило, что если угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по иранской инфраструктуре будут реализованы, под удар попадут объекты, которые до сих пор не атаковали лишь благодаря сдержанности Тегерана.

«Если недавние угрозы президента США будут реализованы, вся инфраструктура в регионе, которая до сих пор оставалась нетронутой благодаря сдержанности Ирана, подвергнется мощным ударам Вооруженных сил Ирана».

В Тегеране подчеркнули, что дальнейший ответ уже не будет симметричным.

«Это не момент для сдержанности. Ответ Ирана будет не пропорциональным, а превосходящим – более интенсивным, более масштабным и более разрушительным, чем когда-либо прежде».

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном. Ранее американские военные нанесли новые удары по объектам береговой обороны и ракетным позициям Ирана, а Тегеран заявил об атаках на американские объекты в Кувейте и Иордании.

Дополнительную напряженность усилили слова президента США Дональда Трампа, который заявил о готовности атаковать подземный ядерный объект Pickaxe Mountain возле Натанза. В ответ иранские власти все чаще заявляют, что готовы нанести удары по американским военным объектам и инфраструктуре по всему региону.