«Образование, богатство, единство»: Нурторе Жусип напомнил о завете Ахмета Байтурсынулы
«Чтобы казахи были сильными, чтобы состоялись как страна, они должны быть образованными, состоятельными и сильными. Чтобы стать образованными – нужно учиться. Чтобы стать состоятельными – найти свое дело. Чтобы быть сильными – необходимо единство»
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Известный общественный деятель Нурторе Жусип в интервью подкасту портала Adyrna рассказал, какие качества, по его мнению, помогут Казахстану успешно развиваться в XXI веке, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в эпоху технологий, глобализации и урбанизации конкурентоспособность страны определяется прежде всего качеством человеческого капитала. Именно поэтому Казахстану необходимо воспитывать образованное, честное и рассудительное поколение.
Жусип напомнил, что Президент Казахстана в одном из своих Посланий отмечал: современный казах должен быть образованным, честным и рассудительным. Эти идеи, по его словам, созвучны взглядам Ахмета Байтурсынулы, который еще в начале XX века говорил, что для процветания страны народ должен быть образованным, состоятельным и единым.
«Чтобы казахи были сильными, чтобы состоялись как страна, они должны быть образованными, состоятельными и сильными. Чтобы стать образованными – нужно учиться. Чтобы стать состоятельными – найти свое дело. Чтобы быть сильными – необходимо единство», – процитировал Нурторе Жусип слова Ахмета Байтурсынулы.
По мнению общественного деятеля, именно внутреннее единство является бесценным национальным богатством.
«Эту ценность невозможно измерить деньгами или тенге. Она живет в сердце каждого человека», – подчеркнул он.
Говоря о независимости Казахстана, Жусип отметил, что сегодня страна самостоятельно определяет свое будущее и принимает стратегические решения без внешнего влияния.
«Какие заводы строить, какие предприятия открывать, какие проекты реализовывать – все это сегодня в руках казахского народа. Мы ни от кого не зависим и не ждем чужого. Это период, когда нация поднялась на новый качественный уровень», – сказал он.
По словам Жусипа, молодежи не стоит рассчитывать на помощь извне. Будущее страны зависит от знаний, труда и сплоченности самих граждан.
Он также обратил внимание, что XXI век пока не принес Казахстану масштабных потрясений, поэтому у страны есть возможность сосредоточиться на развитии.
«Если посмотреть на историю каждого столетия, то его первая половина часто сопровождалась войнами и серьезными потрясениями. Слава Богу, в XXI веке казахский народ пока не столкнулся с большой угрозой», – отметил общественный деятель.
В завершение Жусип подчеркнул, что именно национальное единство остается главным ресурсом страны и основой ее дальнейшего развития.
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