Президент Токаев: Единство народа – главный фактор успешного развития страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", подчеркнув важность укрепления доверия между государством и обществом, а также дальнейшего совершенствования правовой системы страны.

Глава государства отметил, что укрепление единства государства и общества остается одной из ключевых задач Казахстана.

"Для устойчивого развития нашей страны необходимо взаимное доверие и согласие между народом и властью. Однако такое согласие не возникает само по себе. Общественное согласие является результатом многогранной и последовательной работы", – заявил Президент.

Концепция "Слышащего государства"

Токаев напомнил, что в стране реализуется концепция "Слышащего государства", которая предполагает открытый диалог между властью и гражданами.

По его словам, учет запросов населения, своевременное реагирование на обращения и жалобы граждан являются основой проводимых в Казахстане системных преобразований.

"Открытый диалог, учет нужд и запросов граждан, своевременное реагирование на обращения и жалобы являются основой проводимых в стране системных преобразований", – подчеркнул Глава государства.

Президент также указал, что в этой работе должны активно участвовать представители всех уровней власти, включая министров, акимов и депутатов.

Новая политическая культура

По словам Токаева, за последние годы Казахстан встал на путь масштабной правовой и общественной модернизации.

"В стране начала формироваться новая политическая культура. Мы должны превратить принцип "Закон и Порядок" в общенациональную ценность", – отметил он.

Президент подчеркнул необходимость повышения правовой культуры общества, особенно среди молодежи.

По его словам, уважение к закону и соблюдение порядка являются важнейшими условиями для успешного развития государства и благополучия граждан.

Конституция и Справедливый Казахстан

Глава государства напомнил, что ключевые принципы государственного развития закреплены в новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме.

"Главная цель этого исторического документа – построение Справедливого Казахстана, где каждому гражданину обеспечены равные возможности", – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями государства.

Он отметил, что Конституция определяет защиту прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и повышение качества жизни населения в качестве важнейших задач государства.

В завершение Глава государства подчеркнул, что дальнейшее укрепление законности, развитие институтов правосудия и повышение ответственности государственных органов остаются важнейшими направлениями развития Казахстана.

Напомним, в столице проходит форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права". Сегодняшний форум посвящён пятилетию административной юстиции, которая была внедрена по инициативе Президента как особый механизм разрешения публично-правовых споров.