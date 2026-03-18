В Казахстане планируют пересмотреть образовательные стандарты и обновить содержание обучения в рамках реализации норм новой Конституции, передает BAQ.kz.

По словам министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, новая Конституция закрепляет развитие образования, науки и инноваций как стратегический приоритет государственной политики.

«Новая Конституция открывает возможности для системного обновления содержания образования. Эти изменения будут охватывать весь образовательный контур - от дошкольного и школьного образования до системы дополнительного образования и воспитательной работы», - отметила Сулейменова.

Что изменится в начальной школе

Ключевой акцент, по ее словам, будет сделан на укреплении начального образования, где формируются базовые знания и навыки учащихся.

Министерство планирует обновить как содержание учебных программ, так и качество учебников. Кроме того, первоклассники ежегодно будут обеспечиваться рабочими тетрадями по основным предметам.

Что изменится в среднем звене

Особое внимание уделят среднему звену - с 5 по 9 классы.

«Изменения на рынке труда и ориентация экономики на развитие человеческого капитала требуют пересмотра образовательных стандартов с акцентом на углубленное изучение фундаментальных наук», — подчеркнула министр.

В старшей школе

В старшей школе планируется законодательно закрепить обязательное изучение всех ключевых предметов.

Сулейменова также отметила, что придание начальному образованию самостоятельного статуса является важной государственной гарантией.

«Это фундамент формирования человеческого капитала, национальной безопасности и устойчивого развития страны», - сказала она.

В целом реформы направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов и адаптацию системы образования к современным вызовам экономики и технологического развития.