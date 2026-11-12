«Обучение в Казахстане не такое дорогое»: министр высказался о стоимости образования в вузах

В Казахстане стоимость обучения в государственных университетах не должна повышаться более чем на 10% в год. Кроме того, за последние три года в стране внедрили четыре дополнительных механизма финансирования высшего образования. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Во время брифинга журналисты отметили, что медианная зарплата в Казахстане составляет 187 тысяч тенге, и поинтересовались, насколько доступно высшее образование при таком уровне доходов. Также был поднят вопрос о возможности внедрения европейской модели обучения, при которой студентам не пришлось бы совмещать учёбу с работой.

По словам министра, высшее образование в Казахстане остаётся относительно доступным благодаря большому количеству государственных грантов.

– За последние семь лет было выделено около 650 тысяч грантов на общую сумму более 1,5 трлн тенге. Если сравнить количество студентов и грантов, сегодня примерно на двух студентов приходится один грант. То есть значительная часть молодёжи получает образование за счёт государства, – отметил Саясат Нурбек.

Министр добавил, что с учётом демографического роста за последние три года в стране внедрили четыре дополнительных механизма финансирования образования.

240 тысяч семей копят деньги на образование детей

По данным министра, около 240 тысяч казахстанских семей уже открыли специальные счета, чтобы накопить средства на будущее обучение детей.

В рамках накопительной системы родители откладывают деньги, а государство предоставляет стартовый капитал и дополнительную премию к банковскому вознаграждению.

Если ребёнок поступит на государственный грант, накопленные средства можно будет направить на покупку жилья или сохранить для обучения другого ребёнка.

Кроме того, в Казахстане предусмотрены дифференцированные гранты, покрывающие до 50% стоимости обучения, а также беспроцентные образовательные кредиты.

– Ещё один важный инструмент – программа «Нацфонд – детям». Это дополнительный механизм накопления средств на образование. На счета казахстанцев уже перечислено более миллиарда долларов, – сообщил министр.

Насколько может дорожать обучение в университетах

На пресс-конференции также обсудили рост стоимости обучения.

По словам Саясата Нурбека, в государственных университетах повышение платы за обучение ограничивается уровнем инфляции. При этом ежегодный рост стоимости не должен превышать 10%.

В частных университетах ситуация отличается. Министерство не может напрямую регулировать стоимость обучения, поскольку такие вузы работают как коммерческие организации.

Однако ведомство регулярно проводит встречи с Ассоциацией частных высших учебных заведений и призывает университеты сдерживать рост цен.

Сколько стоит обучение в филиалах зарубежных вузов

Министр также рассказал о договорённостях с иностранными университетами, открывающими филиалы в Казахстане.

По его словам, в результате переговоров удалось договориться о том, чтобы стоимость обучения в казахстанских филиалах была на 40–50% ниже, чем в основных кампусах за рубежом.

Кроме того, для казахстанских абитуриентов предусмотрены образовательные гранты. В частности, министр упомянул программу, по которой ежегодно выделяют 300 грантов.

– Мы продолжим работу над тем, чтобы рост стоимости обучения оставался в пределах инфляции или установленной индексации, – подчеркнул Саясат Нурбек.

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