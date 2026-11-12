Строительство общежитий и повышение стипендий: как поддерживают студентов в Казахстане

За последние семь лет в Казахстане значительно увеличилось финансирование высшего образования. Объём средств, выделенных на государственные образовательные гранты, достиг 1,5 трлн тенге, увеличившись в 2,6 раза. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Согласно презентации министра, за последние семь лет в Казахстане выделили 655,7 тысячи образовательных грантов. За этот период количество студентов бакалавриата увеличилось в 2,5 раза.

Также в стране продолжается строительство студенческих общежитий. За указанный период введено в эксплуатацию 281 общежитие на 72 125 мест. Благодаря этому дефицит мест сократился в 15,7 раза.

Сколько грантов выделили в 2026 году

В текущем году на получение высшего образования предусмотрено 89 457 грантов.

Из них 9 527 грантов выделили гражданам из социально уязвимых категорий, 2 378 – кандасам и 1 816 – гражданам, прошедшим срочную воинскую службу.

Кроме того, по программе «Серпін» освоено 99,5% выделенных грантов.

Как выросли стипендии

За последние семь лет размеры стипендий студентов бакалавриата увеличились в 2,5 раза, магистрантов – в 2,2 раза, докторантов – в 3,2 раза.

Сколько иностранных студентов учатся в Казахстане

На брифинге также представили данные о международном сотрудничестве в сфере высшего образования.

Сегодня в казахстанских вузах обучаются около 41 тысячи иностранных студентов. Кроме того, в стране работают 33 зарубежных высших учебных заведения.

В международный рейтинг QS World University Rankings вошли 18 казахстанских университетов.

Также в рамках программы AI-Sana, направленной на развитие знаний и навыков в сфере искусственного интеллекта, выдано 706 тысяч сертификатов.

Ранее стало известно, что в Алматы не хватает более пяти тысяч мест в студенческих общежитиях.