Объявлен состав по спортивной гимнастике на участие в этапе Кубка мира в Турции
12 марта, в Анталье (Турция) стартует третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Сегодня 2026, 08:54
Объявлен состав сборной Казахстана по спортивной гимнастике на участие в этапе Кубка мира в Турции, передает BAQ.KZ.
Сборная Казахстана выступит следующим составом: Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Нурлан Идрисов, Роман Маменов, Амина Халимарден, Амели Мукушева.
В турнире примут участие 58 спортсменов из 42 стран. Соревнования завершатся 15 марта.
Напомним, что на втором этапе Кубка мира, который недавно прошёл в Баку (Азербайджан), казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал две серебряные медали - в вольных упражнениях и в упражнениях на перекладине.
