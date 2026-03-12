  • Главная
12 марта, в Анталье (Турция) стартует третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Объявлен состав сборной Казахстана по спортивной гимнастике на участие в этапе Кубка мира в Турции, передает BAQ.KZ.

Сборная Казахстана выступит следующим составом: Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Нурлан Идрисов, Роман Маменов, Амина Халимарден, Амели Мукушева.

В турнире примут участие 58 спортсменов из 42 стран. Соревнования завершатся 15 марта.

Напомним, что на втором этапе Кубка мира, который недавно прошёл в Баку (Азербайджан), казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал две серебряные медали - в вольных упражнениях и в упражнениях на перекладине.

