Объявлен стартовый состав сборной Казахстана на матч против сборной Фарерских островов
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Объявлен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на матч четвертого тура общего этапа Лиги Наций УЕФА против сборной Фарерских островов, сообщает Baq.kz со ссылкой на kazfootball.kz
В составе нашей команды на поле выйдут:
Темирлан Анарбеков (В) – Наурызбек Жагоров, Сергей Малый, Нуралы Алип, Алибек Касым, Эльхан Астанов – Исламбек Куат, Динмухамед Караман, Бауыржан Исламхан (К) – Максим Самородов, Рамазан Каримов;
Резерв: Стас Покатилов (В), Бекхан Шайзада (В) – Ян Вороговский, Александр Широбоков, Дамир Касабулат, Еркин Тапалов – Георгий Жуков, Арсен Аширбек – Станислав Басманов, Жасулан Амир, Артур Шушеначев, Исмаил Бекболат;
Главный тренер: Джон ван ’т Шкип.
Напомним, футбольный матч Казахстан — Фарерские острова состоится сегодня на стадионе «Астана Арене» в 19:00 по казахстанскому времени.
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