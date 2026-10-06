Объявлен стартовый состав сборной Казахстана на матч против сборной Фарерских островов

Объявлен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на матч четвертого тура общего этапа Лиги Наций УЕФА против сборной Фарерских островов, сообщает Baq.kz со ссылкой на kazfootball.kz

В составе нашей команды на поле выйдут:

Темирлан Анарбеков (В) – Наурызбек Жагоров, Сергей Малый, Нуралы Алип, Алибек Касым, Эльхан Астанов – Исламбек Куат, Динмухамед Караман, Бауыржан Исламхан (К) – Максим Самородов, Рамазан Каримов;

Резерв: Стас Покатилов (В), Бекхан Шайзада (В) – Ян Вороговский, Александр Широбоков, Дамир Касабулат, Еркин Тапалов – Георгий Жуков, Арсен Аширбек – Станислав Басманов, Жасулан Амир, Артур Шушеначев, Исмаил Бекболат;

Главный тренер: Джон ван ’т Шкип.

Напомним, футбольный матч Казахстан — Фарерские острова состоится сегодня на стадионе «Астана Арене» в 19:00 по казахстанскому времени.

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