Объявление о работе наркоторговцем появилось у коллегии адвокатов в Алматы
Полиция заявила о незамедлительной реакции.
Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27Сегодня, 17:27
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В Алматы на лестнице филиала городской коллегии адвокатов появилось необычное объявление — с предложением работы наркоторговцем, передает BAQ.KZ.
"В случае чего — юридические услуги прямо под рукой", — язвительно комментируют в соцсетях.
Серьёзнее к инциденту отнеслись в Департаменте полиции города. Как сообщает пресс-служба, надпись с пропагандой наркотиков была незамедлительно закрашена, а сотрудники УП Алмалинского района начали проверку.
Правоохранители обещают найти автора "трудового" объявления и привлечь его к уголовной ответственности.
Ранее крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области.
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