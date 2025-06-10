В Алматы на лестнице филиала городской коллегии адвокатов появилось необычное объявление — с предложением работы наркоторговцем, передает BAQ.KZ.

"В случае чего — юридические услуги прямо под рукой", — язвительно комментируют в соцсетях.

Серьёзнее к инциденту отнеслись в Департаменте полиции города. Как сообщает пресс-служба, надпись с пропагандой наркотиков была незамедлительно закрашена, а сотрудники УП Алмалинского района начали проверку.

Правоохранители обещают найти автора "трудового" объявления и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области.