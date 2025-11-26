  • 26 Ноября, 21:25

Обязательный масочный режим в Казахстане вводить не будут: Минздрав дал рекомендации

Фото: BAQ.KZ

Вводить обязательный масочный режим не планируется, сообщил в кулуарах Мажилиса первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день в 13 регионах более 800 школ перевели на дистанционное обучение 11,5 тысячи классов — это около 250 тысяч детей.

"Масочный режим мы не планируем внедрять. Масочный режим носит рекомендательный характер. Особенно мы рекомендуем его тем, кто болеет. Те, у кого есть симптомы, должны оставаться дома. Людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым, при необходимости выхода на улицу следует носить маску, чтобы предотвращать распространение заболевания", - сказал Султангазиев.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала прогноз по эпидемиологической ситуации в стране. По её словам, вирус, известный среди населения как "гонконгский грипп", поражает людей всех возрастов.

 

