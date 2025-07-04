Очередное ДТП с автобусом произошло в Астане, есть пострадавшие
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В районе Сарыарка в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на пересечении улиц Косшыгулулы и Серкебаева. На место прибыли несколько бригад скорой помощи, поскольку в результате столкновения пострадали пассажиры.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, водитель автобуса "Yutong" не уступил дорогу автомобилю "Ford", завершавшему манёвр на перекрёстке, и допустил столкновение.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Между тем, в управлении общественного здоровья Астаны сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. Один из них доставлен в Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Батпенова, остальные – в многопрофильную городскую больницу №3.
Напомним, 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.
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