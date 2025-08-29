В терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы произошёл очередной инцидент: один из пассажиров попытался причинить себе вред в туалетной комнате, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы аэропорта, ситуация была своевременно замечена сотрудниками, которые незамедлительно вызвали медицинскую службу.

До приезда бригады скорой помощи пассажиру была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых, предположительно, видно разбитую стеклянную бутылку и следы крови на полу. В пресс-службе подчеркнули, что информация о ЧП контролируется, и пассажиры не подвергались опасности.

Напомним, 25 августа также в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина попытался совершить самоподжог. Предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Его действия оперативно пресекли сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в больницу.

Позже глава турагентства рассказала детали инцидента. Как выяснилось, все случилось в кассе турагентства.